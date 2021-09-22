Никитюк топлес в одном одеяле ошеломила внешним видом: ее спутали с мировой звездой

Фото получилось динамичным и соблазнительным. Леся прикрыла голое тело белоснежным одеялом и позирует, стоя на балконе дома с красивым, стилизованным под старину фасадом с лепниной. Она оборачивается через плечо и лучезарно улыбается.

"Для меня счастье в моменте - это когда отменяется утренняя съемка и ты можешь спокойно полежать и посмотреть любимый сериал с вкусностями и любимым апельсиновым соком, когда у тебя появился камин и вы можете собираться возле него всей семьей, это когда ты не видела собаку два месяца, а потом приезжаешь, а он любит тебя как раньше", - рассказала о своих маленьких радостях ведущая.

Леся Никитюк покорила фото топлес на балконе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники вычислили, что фото было сделано не в Киеве, как указала в геолокации Леся, а в Одессе – на балконе фешенебельного отеля. Комплименты восторженных фанов сыпались на Лесю, словно из рога изобилия.