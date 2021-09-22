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Никитюк топлес в одном одеяле ошеломила внешним видом: ее спутали с мировой звездой

Автор: Styler

Леся Никитюк в последнее время балует поклонников соблазнительными фтосетами. А те не устают восхищаться ее модельными данными. Недавно Леди Ле в облегающем черном наряде "утерла нос" самой Ким Кардашьян, но этого ей показалось мало. И вот, телезвезда поделилась очередным пикантным фото.

Снимком топлес в одном одеяле Леся поделилась в Instagram.

Фото получилось динамичным и соблазнительным. Леся прикрыла голое тело белоснежным одеялом и позирует, стоя на балконе дома с красивым, стилизованным под старину фасадом с лепниной. Она оборачивается через плечо и лучезарно улыбается.

"Для меня счастье в моменте - это когда отменяется утренняя съемка и ты можешь спокойно полежать и посмотреть любимый сериал с вкусностями и любимым апельсиновым соком, когда у тебя появился камин и вы можете собираться возле него всей семьей, это когда ты не видела собаку два месяца, а потом приезжаешь, а он любит тебя как раньше", - рассказала о своих маленьких радостях ведущая.

Леся Никитюк покорила фото топлес на балконе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники вычислили, что фото было сделано не в Киеве, как указала в геолокации Леся, а в Одессе – на балконе фешенебельного отеля. Комплименты восторженных фанов сыпались на Лесю, словно из рога изобилия.

  • Ле, на полсекунды я подумала, что это Камерон Диаз, фото для какого-то фэшн-журнала. Прямо похожа
  • До чего же красивая!
  • Такое живое, теплое и искреннее фото! Ты - прима, Леся! Браво! Беллисимо!
  • Ну очень позитивная красотка
  • Проклятое одеяло, чтобы оно провалилось!
  • Непревзойденная
  • Просто бомбезно
  • На Камерон Диаз похожа! Только на молодую
  • Шик, блеск
  • Шикарная

Напомним, что ранее Леся Никитюк покорила осенним образом в мини и ботфортах.

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Леся Никитюк