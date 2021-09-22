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Нікітюк топлес в одній ковдрі приголомшила зовнішнім виглядом: її сплутали зі світовою зіркою

Автор: Styler

Леся Нікітюк останнім часом балує шанувальників спокусливими фтосетами. А ті не втомлюються захоплюватися її модельними даними. Нещодавно Леді Ле в облягаючому чорному вбранні "втерла ніс" самій Кім Кардашьян, але цього їй здалося мало. І ось, телезірка поділилася черговим пікантним фото.

Знімком топлес в одній ковдрі Леся поділилася в Instagram.

Фото вийшло динамічним і спокусливим. Леся прикрила голе тіло білосніжною ковдрою і позує, стоячи на балконі будинку з красивим, стилізованим під старовину фасадом з ліпниною. Вона обертається через плече і променисто посміхається.

"Для мене щастя в моменті - це коли скасовується ранкова зйомка і ти можеш спокійно полежати і подивитися улюблений серіал зі смаколиками і улюбленим апельсиновим соком, коли у тебе з'явився камін і ви можете збиратися біля нього всією сім'єю, це коли ти не бачила собаку два місяці, а потім приїжджаєш, а він любить тебе як раніше", - розповіла про свої маленькі радощі ведуча.

Леся Нікітюк підкорила фото топлес на балконі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники вирахували, що фото було зроблено не в Києві, як вказала в геолокації Леся, а в Одесі – на балконі фешенебельного готелю. Компліменти захоплених фанів сипалися на Лесю, немов з рогу достатку.

  • Ле, на півсекунди я подумала, що це Камерон Діаз, фото для якогось фешн-журналу. Прямо схожа
  • До чого ж красива!
  • Таке живе, тепле і щире фото! Ти - прима, Леся! Браво! Беллісімо!
  • Ну дуже позитивна красуня
  • Проклята ковдра, щоб вона провалилося!
  • Неперевершена
  • Просто бомбезно
  • На Камерон Діаз схожа! Тільки на молоду
  • Шик, блиск
  • Шикарна

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк підкорила осіннім образом у міні і ботфортах.

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Леся Нікітюк