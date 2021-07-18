Никитюк в ультрамини озадачила смелым фото с Дантесом: "стоит прятаться, Надя близко"

Леся позирует в ультрамини по фигуре с открытой линией декольте и оригинальной деталью оформления – плечиками с длиной бахромой. Она доверишла образ черными туфлями с декором на шпильке.

На одном из кадров у ног Леси расположился Владимир Данес. Он обнял ведущую, а она положила ему руку на плечо.

"Ну, тут все логічно… гарячий цех, гаряча ведуча. Парниша подкатил", - прокомментировала снимки в необычном месте и в неожиданной компании телезвезда.

Леся с Владимиром Дантесом озадачили сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Похоже, жена артиста Надя Дорофеева ничуть не приревновала мужа к ведущей, ведь поставила кадру лайк. Также образ Леди Ле оценила Ольга Сумская. "Богиня", - написала она комплимент.

В комментариях подписчики Леси назвали ее новым ревизором и посоветовали оостерегаться реакции жены Дантеса.