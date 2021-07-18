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Никитюк в ультрамини озадачила смелым фото с Дантесом: "стоит прятаться, Надя близко"

Автор: RBC.UA

Леся Никитюк – обладательница модельных параметров, которые с гордостью демонстирует. Но так было не всегда – кода-то ведущая комплексовала из-за высокого роста. Сейчас же она гордится своими стройными подтянутыми формами и модельными данными, а бесконечныые ноги любит подчеркивать кокетливым мини, которое позволяет поклонникам любоваться ее достоинствами.

Ради нового фотосета в instagram Леди Ле выбрала ультракороткое платье пурпурного оттенка , а на одном из кадров компанию ей составил… Владимир Дантес.

Леся позирует в ультрамини по фигуре с открытой линией декольте и оригинальной деталью оформления – плечиками с длиной бахромой. Она доверишла образ черными туфлями с декором на шпильке.

На одном из кадров у ног Леси расположился Владимир Данес. Он обнял ведущую, а она положила ему руку на плечо.

"Ну, тут все логічно… гарячий цех, гаряча ведуча. Парниша подкатил", - прокомментировала снимки в необычном месте и в неожиданной компании телезвезда.

Леся с Владимиром Дантесом озадачили сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Похоже, жена артиста Надя Дорофеева ничуть не приревновала мужа к ведущей, ведь поставила кадру лайк. Также образ Леди Ле оценила Ольга Сумская. "Богиня", - написала она комплимент.

В комментариях подписчики Леси назвали ее новым ревизором и посоветовали оостерегаться реакции жены Дантеса.

  • Вааау! Это мега стильно
  • Леся, бегите, Надя все видит
  • Сексуальная красотка
  • Шик и блеск
  • Круто! Вы – невероятная
  • Просто красотка
  • Все падают у твоих ног
  • Леди Вамп
  • А Надя не заревнует?
  • Советую прятаться, Надя близко

Напомним, что ранее Леся раззадорила сеть фото в крошечном бикини.

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Леся НикитюкВладимир Дантес