Нікітюк в ультраміні спантеличила сміливим фото з Дантесом: "варто ховатися, Надя близько"

Леся позує в ультраміні по фігурі з відкритою лінією декольте і оригінальною деталлю оформлення – плічками з довгою бахромою. Вона доверишла образ чорними туфлями з декором на шпильці.

На одному з кадрів біля ніг Лесі розташувався Володимир Данес. Він обійняв ведучу, а вона поклала йому руку на плече.

"Ну, тут все логічно... гарячий цех, гаряча ведуча. Хлопчина підкотив", - прокоментувала знімки в незвичайному місці і в несподіваній компанії телезірка.

Леся з Володимиром Дантесом спантеличили мережу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Схоже, дружина артиста Надя Дорофєєва нітрохи не приревнувала чоловіка до ведучої, адже поставила кадру лайк. Також образ Леді Ле оцінила Ольга Сумська. "Богиня", - написала вона комплімент.

У коментарях підписники Лесі назвали її новим ревізором і порадили остерігатися реакції дружини Дантеса.