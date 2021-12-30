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Ночь будет особенной: Каменских заинтриговала яркими фото с Сердючкой и ее "мамой"

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Настя Каменских заинтриговала поклонников яркими фото в необычной компании - артистка позировала вместе с Веркой Сердючкой и ее "мамой".

Праздничными снимками звезда поделилась в своем Instagram, а также намекнула на сюрприз для украинцев.

На фото Настя, а также Андрей Данилко и актриса Инна Белоконь в своих сценических образах запечатлены в новогодних луках. Так, Каменских примерила золотистое платье без бретелек с высоким вырезом, украшенным бахромой. Волосы она уложила назад и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

Сердючка с мамой были в одинаковых ярких свитерах с геометрическим принтом и черных лосинах. Также у Верки на голове красуется фирменная серебряная звезда.

Настя Каменских готовит новогодний сюрприз вместе с Веркой Сердючкой (фото: instagram.com/kamenskux)

"Эта новогодняя ночь будет особенной! Потому что мы с Веркой Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз!" - интригующе написала певица.

Пользователи сети принялись комментировать новые кадры и не забыли о комплиментах для Насти.

  • Все любимки вместе
  • Мандаринами мамку накорми!
  • Андрій Данилко (Сєрдючка) поправився, щічки як в хом'яка
  • NK Eurovision 2022??
  • Эта Мама - это шото
  • Мама такая большая стала
  • Красотки
  • Стилистам браво
  • Ваши формы едва поместились в это платье

Напомним, что ранее домашняя Настя Каменских умилила уютом и праздничным настроением.

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Настя КаменскихВерка Сердючка