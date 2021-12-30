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Ніч буде особливою: Каменських заінтригувала яскравими фото з Сердючкою і її "мамою"

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Настя Каменських заінтригувала шанувальників яскравими фото в незвичайній компанії - артистка позувала разом з Вєркою Сердючкою і її "мамою".

Святковими знімками зірка поділилася у своєму Instagram, а також натякнула на сюрприз для українців.

На фото Настя, а також Андрій Данилко і актриса Інна Білокінь у своїх сценічних образах відображені в новорічних луках. Так, Каменських приміряла золотисте плаття без бретелей з високим вирізом, прикрашеним бахромою. Волосся вона вклала назад і зробила яскравий макіяж з акцентом на очах.

Сердючка з мамою були в однакових яскравих светрах з геометричним принтом і чорних лосинах. Також у Вєрки на голові красується фірмова срібна зірка.

Настя Каменських готує новорічний сюрприз разом з Вєркою Сердючкою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ця новорічна ніч буде особливою! Тому що ми з Вєркою Сердючкою та її мамою підготували для вас крутий музичний сюрприз!"- інтригуюче написала співачка.

Користувачі мережі почали коментувати нові кадри і не забули про компліменти для Насті.

  • Всі любимки разом
  • Мандаринами мамку нагодуй!
  • Андрій Данилко (Сєрдючка) поправився, щічки як в хом'яка
  • NK Eurovision 2022??
  • Ця Мама - це шось
  • Мама така велика стала
  • Красуня
  • Стилістам браво
  • Ваші форми ледь помістилися в цю сукню

Нагадаємо, що раніше домашня Настя Каменських розчулила затишком і святковим настроєм.

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Настя КаменськихВерка Сердючка