Ніч буде особливою: Каменських заінтригувала яскравими фото з Сердючкою і її "мамою"

На фото Настя, а також Андрій Данилко і актриса Інна Білокінь у своїх сценічних образах відображені в новорічних луках. Так, Каменських приміряла золотисте плаття без бретелей з високим вирізом, прикрашеним бахромою. Волосся вона вклала назад і зробила яскравий макіяж з акцентом на очах.

Сердючка з мамою були в однакових яскравих светрах з геометричним принтом і чорних лосинах. Також у Вєрки на голові красується фірмова срібна зірка.

Настя Каменських готує новорічний сюрприз разом з Вєркою Сердючкою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ця новорічна ніч буде особливою! Тому що ми з Вєркою Сердючкою та її мамою підготували для вас крутий музичний сюрприз!"- інтригуюче написала співачка.

Користувачі мережі почали коментувати нові кадри і не забули про компліменти для Насті.