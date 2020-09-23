Ночь прошла со слезами: Ефросинина в прозрачном микротопе ошеломила роскошным появлением

Маша Ефросинина очаровывает поклонников цветущим внешним видом,профессионализмом, который она в очередной раз ярко продемонстрировала, когда стала ведущей балкона четвертого прямого эфира "Танцев со звездами 2020", и чувством вкуса и стиля. Теледива умеет блистать не только в кадре, но и безупречно выглядит в повседневной жизни. Она предпочитает элегантность во всем, но, похоже, не прочь немного отойти от канонов и разбавить образ смелыми элементами.

На новом фото в Instagram Маша предстала в роскошном оригинальном брючном костюме черного цвета с расшитым пайетками лацканом пиджака и рукавах, необычными блестящими "нашивками" на коленях от украинского дизайнера Ивана Фролова. Внимание привлек полупрозрачный топ-лиф телесного цвета, украшенный блестящими элементами. На ногах – сверкающие босоножки с тонкими ремешками.

Макияж – с акцентом на выразительные глаза, шимерными тенями и блестящими пигментами, волосы уложены в красивую аккуратную прическу.

Маша Ефросинина покорила роскошным образом на съемках популярного ТВ-проекта (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Ночь прошла с блеском и слезами…" - заинтриговала признанием Мария и сообщила, что стала приглашенным экспертом нового сезона реалити-шоу "Топ-модель по-украински".

Поклонники ведущей пришли в полный восторг от ее смелого и роскошного образа.

Просто превосходна

Круто, просто вау

Очень красивый наряд! Просто супер!

Шикарная

Вы нереальная

Необычный наряд!

Такая красивая

Шикарный образ.. И Мария как всегда божественна

Шикарная Женщина

Это очень красиво

Напомним, что ранее Маша Ефросинина организовала настоящий показ мод посреди леса.