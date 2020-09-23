Ніч пройшла зі сльозами: Єфросиніна у прозорому мікротопі приголомшила розкішною появою

Ведуча заінтригувала появою на популярному проекті
Маша Єфросиніна зачаровує шанувальників квітучим зовнішнім виглядом,професіоналізмом, який вона в черговий раз яскраво продемонструвала, коли стала ведучою балкона четвертого прямого ефіру "Танців з зірками 2020", і почуттям смаку і стилю. Теледіва вміє дивувати не лише в кадрі, але й бездоганно виглядає в повсякденному житті. Вона обирає елегантність у всьому, але, схоже, не проти трохи відійти від канонів і розбавити образ сміливими елементами.
На новому фото в Instagram Маша з'явилася в розкішному оригінальному брючному костюмі чорного кольору з розшитим паєтками лацканом піджака і рукавах, незвичайними блискучими "нашивками" на колінах від українського дизайнера Івана Фролова. Увагу привернув напівпрозорий топ-ліф тілесного кольору, оздоблений блискучими елементами. На ногах – блискучі босоніжки з тонкими ремінцями.
Макіяж з акцентом на виразні очі, шимерными тінями і блискучими пігментами, волосся укладене в красиву акуратну зачіску.
Маша Єфросиніна підкорила розкішним чином на зйомках популярного ТВ-проекту (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Ніч пройшла з блиском і сльозами..." - заінтригувала зізнанням Марія і повідомила, що стала запрошеним експертом нового сезону реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи".
Шанувальники ведучої прийшли в повний захват від її сміливого і розкішного образу.
Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна організувала справжній показ мод посеред лісу.