Ногам нет конца и края: Светлана Лобода показала, как носить комбинезон с высокими каблуками

Светлана Лобода - из тех представителей шоу-бизнеса, которым личный стилист не нужен, потому что она даже на отдыхе сама по себе выглядит стильно. Например, недавно Лобода показала фото, на которых она в ультракоротком платье и на высоких каблуках держит на руках дочь Тильду. Поклонники были в восторге от того, какие мама и малышка обе изысканные.

А на этот раз в своем Instagram певица показала, как нужно носить комбинезон на одно плечо, чтобы он выгодно подчеркнул достоинства фигуры. Талию Светлана выделила широким ремнем, а из обуви выбрала босоножки на высоких каблуках, которые заметно удлинили и без того длинные ноги певицы.

Светлана Лобода стильная по жизни (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Фанаты поблагодарили певицу за вдохновение: "Длинноногая дама", "Вау", "Какая вы красивая, Светлана", "Ногам нет конца и края, вы бесподобны!", - написали они.

Напомним, что певица так и не прокомментировала свою личную жизнь. Многочисленная армия поклонников не знает, занято ли сердце их кумира, а еще им остается только предполагать, от кого у Светланы младшая дочь Тильда. Уже несколько лет все склоняются к мнению, что малышка - дочь знаменитого эпатажного исполнителя из Германии - Тилля Линдеманна. Правда, недавно сам Тилль высказался об алчности славянских женщин, заявив, что пока что свадьбу на одной из них не планирует.