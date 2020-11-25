Ногам немає кінця і краю: Світлана Лобода показала, як носити комбінезон з високими підборами

Світлана Лобода - з тих представників шоу-бізнесу, яким особистий стиліст не потрібен, тому що вона навіть на відпочинку сама по собі виглядає стильно. Наприклад, нещодавно Лобода показала фото, на яких вона в ультракоротком сукні і на високих підборах тримає на руках доньку Тільду. Шанувальники були в захваті від того, які мама і маля обидві вишукані.

А цього разу у своєму Instagram співачка показала, як потрібно носити комбінезон на одне плече, щоб вигідно підкреслити плюси фігури. Талію Світлана виділила широким ременем, а з взуття вибрала босоніжки на високих підборах, які помітно подовжили і без того довгі ноги співачки.

Світлана Лобода стильна за життя (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Фанати подякували співачку за натхнення: "Довгонога дама", "Вау", "Яка ви красива, Світлана", "Ногам немає кінця і краю, ви надзвичайні!", - написали вони.

Нагадаємо, що співачка так і не прокоментувала своє особисте життя. Численна армія шанувальників не знає, зайняте серце їх кумира чи ні, а ще їм залишається тільки припускати, від кого у Світлани молодша дочка Тільда. Вже кілька років всі схиляються до думки, що дівчинка - дочка відомого епатажного виконавця з Німеччини - Тілля Ліндеманна. Правда, нещодавно сам Тілль висловився про жадібності слов'янських жінок, заявивши, що поки що весілля на одній з них не планує.