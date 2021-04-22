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Ноги от ушей: Кендалл Дженнер покорила идеальной фигурой в стильном аутфите

Автор: Lite

Кендалл Дженнер не так часто радует фанатов своими постами, как старшие сестры. А потому ее фото они ожидают с особым трепетом.

Несколько часов назад на странице модели в сети Instagram появилась целая галерея снимков с соблазнительном и стильном аутфите.

Кендалл надела черный кожаный плащ с V-образным вырезом, тонким ремешком на талии и расклешенной юбкой. Под него девушка подобрала бежевые сабо на шпильках, которые зрительно удлинили и без того "бесконечные" ноги звезды.

Кендалл Дженнер для Burberry (фото: instagram.com/kendalljenner)

Данный образ был приурочен к выпуску новой коллекции Burberry. Кендалл отметила Рикардо Тиши и его бренд, написав, что шоу было грандиозным.

А фанатов больше волновала сама девушка. "Просто нет слов", "Ты слишком красива", "Это тело", "Прекрасная королева", "Идеальна", "Любимая модель", "Вау", "Как прекрасна", "Я мечтаю об этой женщине", "Шедевр", - восхищаются они.

Напомним, кожаный плащ в этом весенне-летнем сезоне - покупка мастхэв. Младшая сестра Кендалл, Кайли, показывала не так давно, какие вещи отлично сочетаются с ним.

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Новости Украины фигурамодаКендалл Дженнер
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