Ноги от ушей: Кендалл Дженнер покорила идеальной фигурой в стильном аутфите

Кендалл надела черный кожаный плащ с V-образным вырезом, тонким ремешком на талии и расклешенной юбкой. Под него девушка подобрала бежевые сабо на шпильках, которые зрительно удлинили и без того "бесконечные" ноги звезды.

Кендалл Дженнер для Burberry (фото: instagram.com/kendalljenner)

Данный образ был приурочен к выпуску новой коллекции Burberry. Кендалл отметила Рикардо Тиши и его бренд, написав, что шоу было грандиозным.

А фанатов больше волновала сама девушка. "Просто нет слов", "Ты слишком красива", "Это тело", "Прекрасная королева", "Идеальна", "Любимая модель", "Вау", "Как прекрасна", "Я мечтаю об этой женщине", "Шедевр", - восхищаются они.