Ноги від вух: Кендалл Дженнер підкорила ідеальною фігурою в стильному аутфіті

Кендалл одягла чорний шкіряний плащ з V-подібним вирізом, тонким ремінцем на талії і розкльошеною спідницею. Під нього дівчина підібрала бежеві сабо на шпильках, які візуально подовжили і без того "нескінченні" ноги зірки.

Кендалл Дженнер для Burberry (фото: instagram.com/kendalljenner)

Даний образ був приурочений до випуску нової колекції Burberry. Кендалл відзначила Рікардо Тіші і його бренд, написавши, що шоу було грандіозним.

А фанатів більше хвилювала сама дівчина. "Просто немає слів", "Ти занадто красива", "Це тіло", "Прекрасна королева", "Ідеальна", "Улюблена модель", "Вау", "Яка прекрасна", "Я мрію про цю жінку", "Шедевр", - захоплюються вони.