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Носит на руках: Бритни Спирс показала романтичные видео с молодым бойфрендом

Автор: Lite

Бритни Спирс сейчас переживает не самые легкие времена. Кампания #FreeBritney, которая развернулась в сети из-за желания освободить певицу от чрезмерного влияния ее отца, набирает обороты. Фанаты уверены, что звезда просит их о помощи, посылая тайные знаки. Пока что ситуацию не удалось разрешить: по результатам последних слушаний, Джейми Спирс по-прежнему остается опекуном дочери по финансовым вопросам. Но Спирс не намерена сдаваться и обещала добиться своей материальной свободы.

А вот в личной жизни певицы, похоже, все прекрасно. На днях в Instagram Спирс появилось новое видео с молодым бойфрендом Бритни, на котором они выглядят счастливыми и влюбленными.

В ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки. Стоит отметить, что парень пронес свою возлюбленную достаточно длинный участок, при этом не выглядел уставшим.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (видео: instagram.com/britneyspears)

"Чуваки, здесь так весело! Особенно когда НИЧЕГО не надо делать ВООБЩЕ!", - написала певица под постом. Сэм также запостил данное видео, подписав его коротко: "Должно быть приятно". Ранее спортсмен и манекенщик опубликовал снимок, на котором они с Бритни позируют на склонах Голливуда. Одетые в спортивные вещи, они выглядят гармонично и мило. Похоже, Спирс действительно нашла свое счастье!

Бритни и Сэм влюбены и счастливы (фото: instagram.com/britneyspears)

Ранее мы писали, что Бритни Спирс порадовала похорошевшим внешним видом.

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