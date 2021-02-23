Носит на руках: Бритни Спирс показала романтичные видео с молодым бойфрендом

В ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки. Стоит отметить, что парень пронес свою возлюбленную достаточно длинный участок, при этом не выглядел уставшим.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (видео: instagram.com/britneyspears)

"Чуваки, здесь так весело! Особенно когда НИЧЕГО не надо делать ВООБЩЕ!", - написала певица под постом. Сэм также запостил данное видео, подписав его коротко: "Должно быть приятно". Ранее спортсмен и манекенщик опубликовал снимок, на котором они с Бритни позируют на склонах Голливуда. Одетые в спортивные вещи, они выглядят гармонично и мило. Похоже, Спирс действительно нашла свое счастье!

Бритни и Сэм влюбены и счастливы (фото: instagram.com/britneyspears)