Носить на руках: Брітні Спірс показала романтичні відео з молодим бойфрендом

У ролику Сем Асгарі несе Спірс на спині під час їх гірської прогулянки. Варто зазначити, що хлопець проніс свою кохану досить довгий ділянку, при цьому не виглядав втомленим.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (відео: instagram.com/britneyspears)

"Чуваки, тут так весело! Особливо коли НІЧОГО не треба робити ВЗАГАЛІ!", - написала співачка під постом. Сем також запостив дане відео, підписавши його коротко: "Повинно бути приємно". Раніше спортсмен і манекенник опублікував знімок, на якому вони з Брітні позують на схилах Голлівуду. Одягнені в спортивні речі, вони виглядають гармонійно і мило. Схоже, Спірс дійсно знайшла своє щастя!

Бритни и Сем закохані і щасливі (фото: instagram.com/britneyspears)