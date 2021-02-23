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Носить на руках: Брітні Спірс показала романтичні відео з молодим бойфрендом

Автор: Lite

Брітні Спірс зараз переживає не найлегші часи. Кампанія #FreeBritney, яка розгорнулася в мережі через бажання звільнити співачку від надмірного впливу її батька, набирає обертів. Фанати впевнені, що зірка просить їх про допомогу, посилаючи таємні знаки. Поки що ситуацію не вдалося вирішити: за результатами останніх слухань, Джеймі Спірс залишається опікуном дочки з фінансових питань. Але Спірс не має наміру здаватися і обіцяла домогтися своєї матеріальної свободи.

А от в особистому житті співачки, схоже, все чудово. Днями в Instagram Спірс з'явилося нове відео з молодим бойфрендом Брітні, на якому вони виглядають щасливими і закоханими.

У ролику Сем Асгарі несе Спірс на спині під час їх гірської прогулянки. Варто зазначити, що хлопець проніс свою кохану досить довгий ділянку, при цьому не виглядав втомленим.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (відео: instagram.com/britneyspears)

"Чуваки, тут так весело! Особливо коли НІЧОГО не треба робити ВЗАГАЛІ!", - написала співачка під постом. Сем також запостив дане відео, підписавши його коротко: "Повинно бути приємно". Раніше спортсмен і манекенник опублікував знімок, на якому вони з Брітні позують на схилах Голлівуду. Одягнені в спортивні речі, вони виглядають гармонійно і мило. Схоже, Спірс дійсно знайшла своє щастя!

Бритни и Сем закохані і щасливі (фото: instagram.com/britneyspears)

Раніше ми писали, що Брітні Спірс порадувала гарним зовнішнім виглядом.

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Новини України Брітні Спірспевец
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