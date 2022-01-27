Новая пара? Леди Гага и Джейк Джилленхол снялись в романтичной фотосессии

35-летняя Леди Гага одета в элегантное темно-синее платье с глубоким декольте, а 41-летний актер предстал в классическом костюме бежевого оттенка. В разговоре Гага упомянула, что является большой поклонницей Джилленхола и фильм "Донни Дарко" один из ее любимых.

"Я не хочу лгать и говорить тебе, что не видела его так много раз", – сказала она Джейку Джилленхолу. "Это просто сделало мой день", – ответил он. Также она в восторге от последней работы артиста – "Виновный".

Леди Гага и Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/variety)