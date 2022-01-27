Нова пара? Леді Гага і Джейк Джилленхол знялися в романтичній фотосесії

35-річна Леді Гага одягнена в елегантне темно-синє плаття з глибоким декольте, а 41-річний актор постав у класичному костюмі бежевого відтінку. У розмові Гага згадала, що є великою прихильницею Джилленхола і фільм "Донні Дарко" один з її улюблених.

"Я не хочу брехати і говорити тобі, що не бачила його так багато разів", – сказала вона Джейку Джилленхолу. "Це просто зробило мій день", – відповів він. Також вона в захваті від останньої роботи артиста – "Винний".

Леді Гага і Джейк Джилленхол (фото: instagram.com/variety)