Новый тренд: Билли Айлиш кардинально сменила прическу и побила рекорд Селены Гомес в Instagram

Билли, которая не изменяла своей прическе с черно-зелеными волосами долгое время, стала яркой платиновой блондинкой. По всей видимости, певица и сама пока не может поверить, что решилась на такое преображение.

Билли Айлиш с новой прической (фото: instagram.com/billieeilish)

"Ущипните меня", - написала она под выше упомянутым постом. Сейчас количество отметок "нравится" под ним уверенно идет к отметке 17 миллионов. К слову, самым популярным снимком в Instagram по-прежнему является яйцо. Сейчас на нем около 55 миллионов лайков и его пока никто не перегнал.

"Нам нравится блонд, Билли", "Да, это супер", "Ты выглядишь так круто", "Восхитительна", - радуются фанаты. Наверняка эксперимент Айлиш вызовет волну преображений и среди ее поклонников. Так что блонд рискует стать главным парикмахерским трендом этой весны!