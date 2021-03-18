RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Новий тренд: Біллі Айлиш кардинально змінила зачіску і побила рекорд Селени Гомес в Instagram

Автор: Lite

Незабаром після церемонії Греммі 2021, де Біллі Айлиш отримала 2 статуетки, співачка знову здивувала світ. Цього разу - своїм перевтіленням. Популярна виконавиця, на яку в мережі Instagram підписано понад 78 мільйонів чоловік, кардинально змінила стиль.

Фото зірки в новому іміджі викликало небувалий інтерес публіки. Всього за кілька хвилин (а саме 5) воно набрало мільйон лайків, що дозволило знімку змагатися з фото Селени Гомес з Італії, яке свого часу набрала мільйон за 13 хвилин.

Біллі, яка не зраджувала своїй зачісці з чорно-зеленими волоссям довгий час, стала яскравою платиновою блондинкою. Як видно, співачка і сама поки не може повірити, що зважилася на таке.

Біллі Айлиш з новою зачіскою (фото: instagram.com/billieeilish)

"Ущипніть мене", - написала вона під вище згаданим постом. Зараз кількість позначок "подобається" під ним впевнено йде до 17 мільйонів. До речі, найпопулярнішим знімком в Instagram, як і раніше, є яйце. Зараз на ньому близько 55 мільйонів лайків і його ще ніхто не обігнав.

"Нам подобається блонд, Біллі", "Так, це супер", "Ти виглядаєш так круто", "Чудова", - радіють фанати. Напевно експеримент Айлиш викличе хвилю перетворень і серед її шанувальників. Так що блонд ризикує стати головним перукарським трендом цієї весни!

Раніше ми писали про найстильніші і найбільш невдалі образи Греммі 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певец
Читайте також
Оголена у ванні: 45-річна Могилевська показала, як зустрічає коханого
5 найбільш стильних чоловічих образів на премії Греммі 2021
Прогноз погоди