Эти ножки! Первое цветное фото Верки Сердючки всколыхнуло сеть

Украинский шоумен, певец и композитор Андрей Данилко, известный сценическим образом проводницы Верки Сердючки, порадовал поклонников ярким архивным фото.
Первым цветным снимком в образе Верки Сердючки, который полюбился миллионам людей, артист поделился в своем Instagram. Фото было сделано 30 лет назад - в 1991 году.
Юная Верка запечатлена на железнодорожных путях. На ней - белая блузка и клетчатая юбка, а также фирменные колготки и берет. Сверху звезда надела темно-синий пиджак, а в руках держит сигнальные знаки для машинистов.
"1991-й рік. Полтава. Перше кольорове фото..." - подписал ностальгический кадр Данилко.
Андрей Данилко показал яркое архивное фото в образе Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)
Снимок быстро собрал более 30 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи сети признаются Верке Сердючке в любви и ностальгируют по тем временам, когда она только начинала свою карьеру.
Чуть позже Андрей Данилко также опубликовал крайнее цветное фото в образе Сердючки, которое было сделано в Барселоне в 2021 году. На нем артистка запечатлена за столиком в кафе.
"2021-й рік. Барселона. Крайнє кольорове фото…(Зьомка ювілейної програми "Орёл и Решка")" - отметил шоумен в подписи к кадру.
Верка Сердючка в Испании в 2021 году (фото: instagram.com/v_serduchka)
Напомним, у Верки Сердючки неожиданно нашлась "дочь" в Польше.
Ранее мы писали, что знаменитая Геля из "СВ шоу" рассказала, как живет сейчас, и почему ушла от Андрея Данилко.