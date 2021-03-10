Ці ніжки! Перше кольорове фото Вєрки Сердючки сколихнуло мережу

Український шоумен, співак і композитор Андрій Данилко, відомий сценічним образом провідниці Вєрки Сердючки, порадував шанувальників яскравим архівним фото.
Першим кольоровим знімком в образі Вєрки Сердючки, який полюбився мільйонам людей, артист поділився у своєму Instagram. Фото було зроблено 30 років тому - в 1991 році.
Юна Вєрка відображена на залізничних коліях. На ній - біла блузка і картата спідниця, а також фірмові колготки і берет. Зверху зірка одягла темно-синій піджак, а в руках тримає сигнальні знаки для машиністів.
"1991-й рік. Полтава. Перше кольорове фото..." - підписав ностальгічний кадр Данилко.
Андрій Данилко показав яскраве архівне фото в образі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)
Знімок швидко зібрав понад 30 тисяч лайків і сотні комментарів, в яких користувачі мережі зізнаються Вєрці Сердючці в любові і ностальгують за тими часами, коли вона тільки починала свою кар'єру.
Трохи пізніше Андрій Данилко також опублікував крайнє кольорове фото в образі Сердючки, яке було зроблено в Барселоні в 2021 році. На ньому артистка відображена за столиком в кафе.
"2021-й рік. Барселона. Крайнє кольорове фото...(Зйомка ювілейної програми "Орел і Решка")" - зазначив шоумен в підпису до кадру.
Вєрка Сердючка в Іспанії в 2021 році (фото: instagram.com/v_serduchka)
Нагадаємо, у Вєрки Сердючки несподівано знайшлася "дочка" в Польщі.
Раніше ми писали, що знаменита Геля з "СВ шоу" розповіла, як живе зараз, і чому пішла від Андрія Данилка.