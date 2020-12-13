Нужно слышать свое сердце: Ксения Мишина призналась, как принимает решения

Ксения Мишина уже привыкла к выбору, на проекте "Холостячка" ей и вовсе приходится выбирать людей, а это вам не цвет ногтей в салоне красоты указать! По итогам последнего выпуска в шоу остались двое участников: Алексей Тригубенко и Александр Эллерт, Андрей Рыбак проект покинул.

Как Мишина оставляет одних и отправляет домой других? Может, она просто... слушает сердце? Именно так она подсказала делать своим фолловерам в новом посте в своем микроблоге.

"Решения. Жизнь - это череда миллиардов принятых вами решений. Ежеминутно мы делаем это. Огромное количество решений мы принимаем на автомате, а какие-то требуют большей осознанности. Некоторые становятся совершенно неважны уже через несколько минут, другие же могут изменить все.

Решаем ли мы сами или все предрешено, слишком философский спор, но жизнь идет - и по-прежнему важно делать выбор. И самый тонкий вопрос здесь: как научиться слышать свое сердце, которое никогда не ошибается. В поисках ответов на этот вопрос я поняла, что слышать себя = доверять. Иногда правильное решение очевидно с первой секунды, а иногда нужно пожить со сложившейся ситуацией, чтобы услышать правильное решение. И вот этот момент разрешить себе время, разрешить себе все происходящее, чтобы там ни было. Это и есть доверие себе и вселенной", - написала холостячка.

Ксения Мишина (видео: instagram.com/misha.k.ua/)

Напомним, что Ксения призналась, что в детстве будущая актриса испытывала проблемы с самовыражением.

"С самого детства я иногда испытывала сложности с самовыражением, но достаточно рано поняла, что важно идти в этот страх, чтобы развиваться. Видимо, моя душа все же знала, с каким уроком пришла на эту прекрасную землю", - призналась звезда.