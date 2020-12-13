Потрібно чути своє серце: Ксенія Мішина зізналася, як вона приймає рішення

Ксенія Мішина вже звикла до вибору, на проекті "Холостячка" їй взагалі доводиться вибирати людей, а це вам не колір нігтів в салоні краси вказати! За підсумками останнього випуску шоу залишилися двоє учасників: Олексій Тригубенко і Олександр Эллерт, Андрій Рибак покинув проект.

Як Мішина залишає одних і відправляє додому інших? Може, вона просто... слухає серце? Саме так вона підказала робити своїм фоловерам в новому пості в своєму мікроблозі.

"Рішення. Життя - це низка мільярдів прийнятих вами рішень. Щохвилини ми робимо це. Величезну кількість рішень ми приймаємо на автоматі, а якісь вимагають більшої усвідомленості. Деякі стають абсолютно неважливі вже через кілька хвилин, інші ж можуть змінити все.

Вирішуємо ми самі, чи все вирішено наперед, дуже філософський спір, але життя йде і важливо робити вибір. І питання тут: як навчитися чути своє серце, яке ніколи не помиляється. У пошуках відповідей на це питання я зрозуміла, що чути себе = довіряти. Іноді правильне рішення очевидно з першої секунди, а іноді потрібно пожити зі сформованою ситуацією, щоб почути правильне рішення. І ось в цей момент дозволити собі час, дозволити собі все, що відбувається, щоб там не було. Це і є довіра собі та всесвіту", - написала холостячка.

Мішина Ксенія (відео: instagram.com/misha.k.ua/)

Нагадаємо, що Ксенія зізналася, що в дитинстві майбутня актриса мала проблеми з самовираженням.

"З самого дитинства я іноді відчувала труднощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть, моя душа все ж знала, з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю", - зізналася зірка.