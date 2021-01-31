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Обнаженная и без макияжа: Дантес показал, как понежился с Дорофеевой в ванной

Автор: Lite

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не так давно вернулись после отдыха на Бали в заснеженый Киев. По признанию певицы, этот отпуск стал одним из лучших в ее жизни. Среди прочего, пара успела посетить специальный сеанс массажа, после чего понежилась в огромной ванной-чане с лепестками экзотических цветов. Конечно же, влюбленные устроили пикнатный романтический фотосет. Владимир решил поделиться приятными воспоминаниями с подписчиками, и показал весьма откровенное фото с обнаженной женой.

На снимке в Instagram певец опубликовал обнаженную Надю без макияжа с цветами в волосах. Он предусмотрительно прикрыл ее голую грудь рукой. Сам Владимир также нежится в воде без одежды.

"Всем поцелуйчик от Нади и удивленное веснушчатое лицо от меня", - подписал пикантное фото Дантес.

Надя и Вова понежились в ванной на Бали (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"У тебя там голая Дорофеева, а ты на нас смотришь?" – поинтересовался у Дантеса актер Арсений Попов. "Краши", - описал пикантный снимок друг звездной пары, блогер Ян Гордиенко, который также отдыхал с артистами на Бали. Мужская часть подписчиков искренне позавидовала Владимиру, также поклонники восторгались романтическим и откровенным кадром влюбленных.

  • Очень красивая и талантливая пара
  • Очень харизматичный мужчина, вообще классная пара
  • Я думаю, что невозможно найти более красивую пару, чем вы двое ... И я говорю не только об эстетике
  • Какие вы классные
  • Рисковый парень ты, Володя, такие фотки выкладывать
  • Прекрасные. Романтика
  • Такие вы чудесные
  • Сладкая парочка
  • Каждый мечтает оказаться на месте Дантеса

Напомним, что ранее Надя Дорофеева прогулялась по снегу в одном халате.

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Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес