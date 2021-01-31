Оголена і без макіяжу: Дантес показав, як поніжився з Дорофєєвою у ванній

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не так давно повернулися після відпочинку на Балі в заснеженый Київ. За зізнанням співачки, ця відпустка стала однією з кращих в її житті. Серед іншого, пара встигла відвідати спеціальний сеанс масажу, після чого поніжилась у величезній ванні-чані з пелюстками екзотичних квітів. Звичайно ж, закохані влаштували пікантний романтичний фотосет. Володимир вирішив поділитися приємними споминаи з підисниками, і показав досить відверте фото з оголеною дружиною.

На знімку в Instagram співак показав оголену Надю без макіяжу з квітами у волоссі. Він завбачливо прикрив її голі груди рукою. Сам Володимир також ніжиться у воді без одягу.

"Всім поцілунок від Наді і здивоване веснянкове обличчя від мене", - підписав пікантне фото Дантес.

Надя і Вова поніжилися у ванній на Балі (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"У тебе там гола Дорофєєва, а ти дивишся на нас?" – поцікавився у Дантеса актор Арсеній Попов. "Краши", - описав пікантний знімок друг зіркової пари, блогер Ян Гордієнко, який також відпочивав з артистами на Балі. Чоловіча частина підписників щиро позаздрила Володимиру, також шанувальники захоплювалися романтичним і відвертим кадром закоханих.

Дуже красива і талановита пара

Дуже харизматичний чоловік, взагалі класна пара

Я думаю, що неможливо знайти більш красиву пару, ніж ви двоє ... І я говорю не тільки про естетику

Які ви класні

Ризиковий хлопець ти, Володя, такі фотки викладати

Прекрасні. Романтика

Ви такі чудові

Солодка парочка

Кожен мріє опинитися на місці Дантеса

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва прогулялася по снігу в одному халаті.