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Обнаженная в ванной: экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть откровенными фото

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США, Среда 23 июня 2021 21:26
Обнаженная в ванной: экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть откровенными фото Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: RBC.UA

Николь Потуральски часто делится откровенными фото в эффектных летних нарядах и бикини. А в этот раз решила превзойти себя, показав максимально горячий контент во всех смыслах.

Модель предстала на новых фото в сториз своего блога, сидя голой в ванной.

Разумеется, Потуральски не стала демонстрировать себя полностью, на снимке видно ее загорелый живот с отчетливой белой полоской от бикини. Тело модели соблазнительно обволакивает пена. На другом фото она держит в руках чашечку кофе - напиток Николь взяла с собой прямо в ванную комнату. "Хобби", - коротко подписала Николь свои снимки.

Обнаженная в ванной: экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть откровенными фотоОбнаженная в ванной: экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть откровенными фото

Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)

Также девушка решила поделиться с подписчиками своими мыслями. Она запостила снимок в откровенном летнем платье с размытым принтом, которое подчеркнуло точеную фигуру бывшей девушки Брэда Питта.

Обнаженная в ванной: экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть откровенными фотоОбнаженная в ванной: экс-возлюбленная Брэда Питта засыпала сеть откровенными фото

Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)

"Лучший способ предсказать будущее - это придумывать его в уме и жить так же", - вдохновила она фолловеров.

Напомним, короткий роман голливудского секс-символа и немецкой модели начался в прошлом году с совместной поездки пары в имение Брэда Питта. Бурный роман наделал шума в сети, но завершился так же внезапно, как и начался. По словам инсайдеров, актер нуждался в этих отношениях, чтобы почувствовать себя любимым. А Николь, которая была в браке и разводиться не собиралась, охотно пошла за новым чувством, но не особо переживала, когда роман закончился.

Правда, периодически она намекает на желание вернуться к популярному актеру.

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