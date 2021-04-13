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Обнаженная в ванной: Эшли Грэм показала "честное" фото без обработки и фильтров

Автор: Lite

Эшли Грэм известна умением провоцировать публику смелыми выходками. 33-летняя модель обожает показывать правдивые фото, на которых невооруженным глазом виден целлюлит, растяжки и складки. Таким образом девушка напоминает о красоте неидеального тела и необходимости любить себя без "фильтров".

Новый снимок, выложенный в сториз ее Instagram, Эшли вновь посвятила страсти к голым фото без прикрас.

Грэм выложила в сториз личного блога короткий ролик, где занимается спортом со своим тренером. Модель качается на тренажерах, не жалея сил. Стоит отметить, что в последнее время Эшли стала намного более стройной. По всей видимости, это входило в планы пышнотелой красотки. Так как наряды ее также стали более соблазнительными.

Эшли Грэм на новом фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

После тренировки модель отправилась в душ и сделала фото в обнаженном виде. На снимке хорошо видно растяжки, которые Эшли и не думала ретушировать, а также небритые подмышки. Поскольку фото появилось в исчезающих сториз, прокомментировать его фанаты не смогли. Но они бы точно остались в восторге!

Напомним, не так давно своей более стройной фигурой покорила еще одна модель - Барбара Палвин. Но такое преображение оценили не все фанаты. Многие признались, что любили ее именно за пышные формы.

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