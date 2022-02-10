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Образ дня: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье Giambattista Valli

Автор: Ольга Турчаникова

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили премьеру фильма Marry Me, которая прошла в Лос-Анджелесе. Лопес, которая снялась в главной роли ленты, предполагаемо стала звездой вечера, а ее бойфренд выступил в качестве поддержки. Своими образами пара в который раз намекнула на бракосочетание.

На мероприятии Дженнифер Лопес блистала в свадебном платье из коллекции Giambattista Valli и туфлях с блестящими ремешками. Завершали образ серебристый мини-клатч, изысканные серьги в виде роз, а также кольцо.

Волосы стилисты уложили Джей Ло в объемную укладку, а макияж выполнили в нейтральной бежево-коричневой гамме. Бен Аффлек был одет в классический костюм. А потому влюбленные выглядели, словно жених и невеста.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере Marry Me (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, пара была помовлена еще в начале отношений, в 2003-м должна была состояться свадьба. Однако перед важным событием они вдруг неожиданно объявили о расставании, не объяснив причину. Сейчас инсайдеры уверены, что Дженнифер и Бен готовы наконец довести задуманное до конца.

"Мы чувствуем, что то, что мы вновь нашли, гораздо важнее. Мы будем защищать нашу частную жизнь и постараемся найти баланс в том, чем можно поделиться, а чем нет", – сказала певица в недавнем интервью.

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Ранее мы писали про самые стильные звездные пары, которые нас вдохновляют.

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