Образ дня: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье Giambattista Valli

Волосы стилисты уложили Джей Ло в объемную укладку, а макияж выполнили в нейтральной бежево-коричневой гамме. Бен Аффлек был одет в классический костюм. А потому влюбленные выглядели, словно жених и невеста.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере Marry Me (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, пара была помовлена еще в начале отношений, в 2003-м должна была состояться свадьба. Однако перед важным событием они вдруг неожиданно объявили о расставании, не объяснив причину. Сейчас инсайдеры уверены, что Дженнифер и Бен готовы наконец довести задуманное до конца.

"Мы чувствуем, что то, что мы вновь нашли, гораздо важнее. Мы будем защищать нашу частную жизнь и постараемся найти баланс в том, чем можно поделиться, а чем нет", – сказала певица в недавнем интервью.