Образ дня: Дженніфер Лопес в розкішній весільній сукні Giambattista Valli

Волосся стилісти поклали Джей Ло в об'ємну укладку, а макіяж виконали в нейтральній бежево-коричневій гамі. Бен Аффлек був одягнений в класичний костюм. А тому закохані виглядали, немов наречений і наречена.

Дженніфер Лопес и Бен Аффлек на прем'єрі Marry Me (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, пара була помовлена ще на початку відносин, в 2003-му мало відбутися їх весілля. Однак перед важливою подією вони раптом несподівано оголосили про розставання, не пояснивши причину. Зараз інсайдери впевнені, що Дженніфер і Бен готові нарешті довести задумане до кінця.

"Ми відчуваємо, що те, що ми знову знайшли, набагато важливіше. Ми будемо захищати наше приватне життя і постараємося знайти баланс в тому, чим можна поділитися, а чим ні", – сказала співачка в недавньому інтерв'ю.