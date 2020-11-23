Обтягивающая куртка и "родной" пояс пуховика: стилист рассказала, как убить свой зимний стиль

Стилист Анна Пономаренко недавно рассказала, где искать вдохновение для стильного образа. Одеваться так, чтобы прохожие оборачивались вслед, можно научиться при помощи... любимых сериалов. Она прокомментировала яркие детали образов героев нашумевшего популярного сериала "Эмили в Париже", которые стоит повторить, даже если вы - в Украине.

А теперь стилистка посоветовала, каких ошибок стоит избегать, если не хотите просто уничтожить свой зимний стиль.

"Как убить свой зимний стиль. Рубрика #annponka_вредныесоветы снова с вами. Сегодня поговорим о том, как создать совершенно ужасный с точки зрения стиля образ. Поехали!

Анна Пономаренко "посоветовала", как испортить образ (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Купить обтягивающую куртку. Если она еще при покупке на тонкий гольф застегивается с трудом, зато села в плечах - смело берите. Что может быть лучше, чем полностью обтянуть себя зимой? Только добавить сверху пояс;

Носите родной пояс пуховика с большой пряжкой. Во-первых, это красиво. Во-вторых, придает пуховику женственность и элегантность;

Покупайте короткую куртку и носите ее так, чтобы из-под нее торчал свитер. Это тепло и куртка красивая;

Купите сапоги с мехом в голенище. Так вы сделаете икру максимально массивной и ваши образы с юбками и платьями приобретут особый шарм;

Носите бежевые колготки любой толщины. Особый шик - короткая куртка, под которую прячется юбка, сапоги до середины икры и замерзшая кожа посередине;

Носите капюшон вместо шапки. Зачем вам здоровые волосы? А шапки вам точно не идут;

Носите шапку, шарф и перчатки одного цвета. Лучший вариант - с декором. Это прибавит вам женственности;

Избегайте ярких цветов в зимнем образе. Черный, серый и синий куда практичнее;

Выбирайте куртку покороче, а платье подлиннее - так у вас будет очаровательная разница длин.

Напоминаю, что пост саркастичный", - добавила в конце Анна.

Напомним, что стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021.