Очаровательная: Лилия Ребрик в красном пиджаке сразила фанатов красотой

Украинская ведущая Лилия Ребрик не против ярких и вызывающих образов: например, она не раз представала перед зрителями в нарядах с откровенным декольте. Лилия не боится, что муж Андрей Дикий будет ревновать.

Недавно она выставила в своем Instagram фото с украинским певцом и наставником в проекте "Голос країни" Олегом Винником. Парочка улыбается и обнимается, но в подписи Лилия предупредила, что между ними ничего нет - и Андрею не стоит волноваться, сердце ведущей принадлежит только ему.

И вот - новый откровенный образ. Лилия показала лук в ярко-красном пиджаке. Алые губы и маникюр в тон всему образу - Ребрик восхитила своей красотой поклонников и напомнила им съесть что-то вкусное.

"Впевнено починаємо новий робочий тиждень. І не відмовте сьогодні собі в солоденькому. Офіційно - можна! Міжнародний день десерта! День шоколада! Гріх не побалувати себе смаколиком", - дала разрешение ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники назвали Лилию очаровательной красавицей и написали в комментариях, что вкусного они сегодня съедят в честь такого дня.

Также ловите инструкцию от Лилии Ребрик, что отвечать дочерям-подросткам, если они захотят крутой телефон, только потому, что такой уже давно есть у всех подруг.