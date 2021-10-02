ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Без одежды и с бензопилой: Цымбалюк шокировал "ужасающим" фотосетом

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 17:41
Без одежды и с бензопилой: Цымбалюк шокировал "ужасающим" фотосетом Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Styler

Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша", "Крепостная" и "Кава з кардамоном", экс-участник "Танцев со звездами" любит эпатировать публику. Например, сняться в платье-мини розового цвета с тиарой на голове. Новый эксперимент актера еще больше удивил сетевую публику.

На фото в Instagram он предстал полностью обнаженным!

Окровавленный полностью голый Тарас держит в руках бензопилу. Он позирует на камеру с обезумевшим выражением лица, полностью вжившись в отведенную для жутковатого фотосета роль.

"Чудових вихідних", - с иронией подписал кадр актер.

Без одежды и с бензопилой: Цымбалюк шокировал &quot;ужасающим&quot; фотосетом

Тарас Цимбалюк удивил смелым фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Комментаторы оценили устрашающий образ и юмор актера и решили поделиться впечатлениями от увиденного под постом. "Заявка на роль!" – отметилась под фото коллеги Ольга Сумская. "Дай Бог", – ответил ей Тарас.

  • Новый Терминатор
  • Перезапуск фильма "Сияние" и в роли Джека Торренса - Тарас Цимбалюк? Я был бы рад увидеть этот фильм
  • Сексуально брутальне фото
  • Сегодня к ужину бифштекс с кровью?
  • Красивый ужас
  • Совместили два жанра: эротика и ужасы. В итоге получился - эротический фильм ужасов
  • Тарас, что не образ, то шок

К слову, на странице визажиста, поработавшего над образом Цымбалюка, и по совместительству его жены Тины можно увидеть еще один "демонический" образ Тараса. Так, со снимка смотрит настоящий вампир с бледным лицом и разноцветными глазами.

Без одежды и с бензопилой: Цымбалюк шокировал &quot;ужасающим&quot; фотосетом

Тарас стал "вампиром" (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

К слову, Тина и Тарас расписались в июле текущего года. Ранее смелая пара успела устроить обнаженный фотосет и позировала вмести посреди поля

Читайте LITE в Google News
Тарас Цымбалюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Перевод часов в Украине на зимнее время в 2021 году: когда, куда и зачем
Перевод часов в Украине на зимнее время в 2021 году: когда, куда и зачем