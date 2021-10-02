Без одягу і з бензопилою: Цимбалюк шокував "жахливим" фотосетом

Український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна" і "Кава з кардамоном", екс-учасник "Танців з зірками" любить епатувати публіку . Наприклад, знятися в сукні-міні рожевого кольору з тіарою на голові. Новий експеримент актора ще більше здивував мережеву публіку.

На фото в Instagram він постав повністю оголеною!

Закривавлений повністю голий Тарас тримає в руках бензопилу. Він позує на камеру зі збожеволілим виразом обличчя, повністю вжившись у відведену для моторошнуватого фотосету роль.

"Чудових вихідних", - з іронією підписав кадр актор.

Тарас Цимбалюк здивував сміливим фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Коментатори оцінили страхітливий образ і гумор актора і вирішили поділитися враженнями від побаченого під постом. "Заявка на роль!"- відзначилася під фото колеги Ольга Сумська. "Дай Бог", – відповів їй Тарас.

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Тарас, що не образ, то шок

До слова, на сторінці візажиста, який попрацював над образом Цимбалюка, і за сумісництвом його дружини Тіни можна побачити ще один "демонічний" образ Тараса. Так, зі знімка дивиться справжній вампір з блідим обличчям і різнокольоровими очима.

Тарас став "вампіром" (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)