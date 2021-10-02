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Без одягу і з бензопилою: Цимбалюк шокував "жахливим" фотосетом

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Субота 02 жовтня 2021 17:41
Без одягу і з бензопилою: Цимбалюк шокував "жахливим" фотосетом Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Styler

Український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна" і "Кава з кардамоном", екс-учасник "Танців з зірками" любить епатувати публіку. Наприклад, знятися в сукні-міні рожевого кольору з тіарою на голові. Новий експеримент актора ще більше здивував мережеву публіку.

На фото в Instagram він постав повністю оголеною!

Закривавлений повністю голий Тарас тримає в руках бензопилу. Він позує на камеру зі збожеволілим виразом обличчя, повністю вжившись у відведену для моторошнуватого фотосету роль.

"Чудових вихідних", - з іронією підписав кадр актор.

Без одягу і з бензопилою: Цимбалюк шокував &quot;жахливим&quot; фотосетом

Тарас Цимбалюк здивував сміливим фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Коментатори оцінили страхітливий образ і гумор актора і вирішили поділитися враженнями від побаченого під постом. "Заявка на роль!"- відзначилася під фото колеги Ольга Сумська. "Дай Бог", – відповів їй Тарас.

  • Новий Термінатор
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  • Поєднали два жанри: еротика і жахи. У підсумку вийшов-еротичний фільм жахів
  • Тарас, що не образ, то шок

До слова, на сторінці візажиста, який попрацював над образом Цимбалюка, і за сумісництвом його дружини Тіни можна побачити ще один "демонічний" образ Тараса. Так, зі знімка дивиться справжній вампір з блідим обличчям і різнокольоровими очима.

Без одягу і з бензопилою: Цимбалюк шокував &quot;жахливим&quot; фотосетом

Тарас став "вампіром" (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

До слова, Тіна і Тарас розписалися в липні поточного року. Раніше смілива пара встигла влаштувати оголений фотосет і позувала разом посеред поля

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