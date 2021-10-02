Без одежды и с бензопилой: Цымбалюк шокировал "ужасающим" фотосетом

Окровавленный полностью голый Тарас держит в руках бензопилу. Он позирует на камеру с обезумевшим выражением лица, полностью вжившись в отведенную для жутковатого фотосета роль.

"Чудових вихідних", - с иронией подписал кадр актер.

Тарас Цимбалюк удивил смелым фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Комментаторы оценили устрашающий образ и юмор актера и решили поделиться впечатлениями от увиденного под постом. "Заявка на роль!" – отметилась под фото коллеги Ольга Сумская. "Дай Бог", – ответил ей Тарас.

Новый Терминатор

Перезапуск фильма "Сияние" и в роли Джека Торренса - Тарас Цимбалюк? Я был бы рад увидеть этот фильм

Сексуально брутальне фото

Сегодня к ужину бифштекс с кровью?

Красивый ужас

Совместили два жанра: эротика и ужасы. В итоге получился - эротический фильм ужасов

Тарас, что не образ, то шок

К слову, на странице визажиста, поработавшего над образом Цымбалюка, и по совместительству его жены Тины можно увидеть еще один "демонический" образ Тараса. Так, со снимка смотрит настоящий вампир с бледным лицом и разноцветными глазами.

Тарас стал "вампиром" (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)