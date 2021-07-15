Всего один трюк: Кайли Дженнер раскрыла секрет своей роскошной фигуры

"Вот как выглядит мое послеполуденное время", - написала Дженнер, запостив короткий ролик. В нем девушка сначала делает себе новый маникюр. В этот раз инстадива подобрала себе стильную вариацию френча с фигурной белой полосой по краю.

А после Кайли отправилась в спортзал работать над своей фигурой. Девушка продемонстрировала, что занимается на беговой дорожке и других тренажерах. При этом на талию она надевает специальный пояс для похудения. С его помощью жировая прослойка в районе талии уменьшается, тогда как в "нужных" местах объемы остаются. Гениально, как и все, что делает Кайли.

Кайли Дженнер показала свой обычный день (видео: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, сейчас Кайли Дженнер вновь сошлась с отцом своего ребенка - рэпером Трэвисом Скоттом. Пара официально подтвердила данную информацию. Но в то же время не стремится и дальше выставлять личную жизнь напоказ.