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Один ввысь, другая - вширь: Маша Ефросинина очаровала фото с подросшим сыном

Автор: Lite

Известная ведущая Маша Ефрсинина радуется теплой погоде, ведь она наконец-то смогла открыть дачный сезон. С собой на природу она взяла сыночка Александра и порадовала поклонников новым фото с мальчиком.

В своем Instagram знаменитость показала их дачные будни и забавно пошутила о том, как подрос ее 6-летний сын.

На фото мама с сыном запечатлены в обнимку на фоне кирпичного забора. Они одеты просто и тепло, как и полагается за городом - в штаны и куртки темных оттенков, а также шапки. Мальчик держит поводок с их собачкой Ясей.

Отметим, что на лице ведущей нет на капли макияжа.

"Пока мы ждали открытия дачного сезона, два моих товарища прилично вымахали: один ввысь, другая - вширь", - с юмором подписала кадр Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном открыли дачный сезон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Саша действительно заметно подрос, а домашний любимец неплохо отъелся.

Подписчики шутливо советуют посадить собаку на диету и умиляются забавному снимку в комментариях.

  • Ты худая, Яся толстая, Санек любимка! Ничего не меняется, скучаю
  • Та что вширь вообще на хорошего Барашка смахивает!!!
  • Які ви красиві і сяючі
  • Оооо, це ж класно як діти ростуть!
  • Н-да, собаню на дієту!!!
  • Удивительно, выросли!
  • Все стройные! Собака красивая и ухоженная!
  • Я сразу даже подумала, что вы ещё одну собаку завели
  • Живой красивый кадр!
  • Какая смешная сарделька
  • Да, мне тоже очень нравится, классная худышка. А Сашенька вытянулся, молодец.
  • Красатулька! мне кажется, Маша с возрастом всё моложе, я ею восхищаюсь

Ранее Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья и растрогала нежным фото с любимым мужем Тимуром Хромаевым.

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Новости Украины Маша Ефросининасын
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