Один ввысь, другая - вширь: Маша Ефросинина очаровала фото с подросшим сыном

На фото мама с сыном запечатлены в обнимку на фоне кирпичного забора. Они одеты просто и тепло, как и полагается за городом - в штаны и куртки темных оттенков, а также шапки. Мальчик держит поводок с их собачкой Ясей.

Отметим, что на лице ведущей нет на капли макияжа.

"Пока мы ждали открытия дачного сезона, два моих товарища прилично вымахали: один ввысь, другая - вширь", - с юмором подписала кадр Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном открыли дачный сезон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Саша действительно заметно подрос, а домашний любимец неплохо отъелся.

Подписчики шутливо советуют посадить собаку на диету и умиляются забавному снимку в комментариях.