Один вгору, інша - вшир: Маша Єфросиніна зачарувала фото з сином, що підріс

Відома ведуча Маша Ефрсинина радіє теплій погоді, адже вона нарешті змогла відкрити дачний сезон. З собою на природу вона взяла синочка Олександра і порадувала шанувальників новими фото з хлопчиком.
У своєму Instagram знаменитість показала їх дачні будні і забавно пожартувала про те, як підріс її 6-річний син.
На фото мама з сином відображені в обнімку на тлі цегляної огорожі. Вони одягнені просто й тепло, як і годиться за містом - в штани і куртки темних відтінків, а також шапки. Хлопчик тримає поводок з їх собачкою Ясею.
Зазначимо, що на обличчі ведучої немає на краплі макіяжу.
"Поки ми чекали відкриття дачного сезону, два моїх товариша пристойно вимахали: один вгору, інша - вшир", - з гумором підписала кадр Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з сином відкрили дачний сезон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Сашко дійсно помітно підріс, а домашній улюбленець непогано від'ївся.
Підписники жартівливо радять посадити собаку на дієту та розчулюються забавному знімку в коментарях.
Раніше Маша Єфросиніна розкрила свій секрет сімейного щастя і зворушила ніжним фото з коханим чоловіком Тимуром Хромаєвим.