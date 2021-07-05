Одинаково прекрасны: 56-летняя Моника Беллуччи впервые снялась для глянца с 16-летней дочерью

Моника Беллуччи стала героиней нового номера итальянского Vogue. Компанию ей составила 16-летняя дочь Дева Кассель. Пара просто восхитила сеть!
Фото были опубликованы на официальной странице журнала в сети Instagram.
На обложке 56-летняя Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь одеты в наряды от Dolce & Gabbana. Одинаковые черные платья с глубоким декольте, практически одинаковые прически и макияж - стилисты явно хотели подчеркнуть внешнюю схожесть матери и ее дочери. На других фото они примерили и другие роскошные наряды от известного бренда, с которым обе сотрудничают уже давно.
"Моника Беллуччи делится своей первой обложкой Vogue Italia со своей дочерью Девой. Они были впервые сфотографированы вместе Паоло Ровести. Символический жест Моники отмечает ее желание отойти в сторону, оставив внимание на Деве. Это жест, который заслуживает признания: уступить дорогу тем, кто придет потом (дочь, преемница), - это не то, что мы привыкли видеть.
16-летняя Дева представляет этот выпуск, полностью посвященный ее возрасту. Это путешествие эмоций, тех ярких ощущений, которые может вызвать только определенный момент жизни: чувство беспокойства, смешанное с бесконечными возможностями, когда, учитывая все обстоятельства, все еще не началось", - делятся задумкой редактора глянца.
В сети поднялся настоящий ажиотаж: поклонники называют Деву "безумно красивой", а ее маму - "иконой".
Ранее мы писали, что Венсан Кассель рассказал, чему его научила Моника Беллуччи за время совместной жизни.