Одна на миллион: Лилия Ребрик в пикантной позе на высоких каблуках раскрыла секрет сексуальности

Лилия Ребрик на днях восхитила фанатов натуральной красотой на новом снимке. Ведущая показала фото, на котором она стоит в одной тонкой майке. Свежий макияж в нюдовых тонах, длинные ресницы, волосы, зачесанные назад, фолловеры в восторге от красоты своей любимой ведущей.

А на этот раз Лилия рассказала о секрете женской сексуальности. Ребрик запостила снимок, на котором она сидит в пикантной позе, закинул ноги одна на другую, она в шикарных туфлях на высоком каблуке.

Лилия Ребрик знает толк в сексуальности (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Ви одна з мільйона жінок, яка, як на мою думку, точно висловилася про жіночу сексуальність!", "Неймовірна, від серця, з повагою!", "Красота", - написали поклонники ведущей.

"Що таке жіноча сексуальність? Звідки вона береться? Людина одразу народжується сексуальною або це приходить з роками і досвідом? І якщо вже стала сексуальною, то це на все життя? Чи її потрібно постійно чимось живити? І хто це має робити - сама жінка чи для цього обов’язково поруч має бути чоловік?

Сексуальність - це зовсім не про вульгарність і розбещеність, це не демонстрування своїх форм чи закусування губ. Для мене- це передусім внутрішня сила жінки, яку необхідно підживлювати коханням. Поруч зі своїм чоловіком я завжди відчуваю себе Богинею, точніше навчилася відчувати себе такою завжди.

У вашої сексуальності можуть бути інакші витоки. Для цього непотрібно бути заміжньою чи то мати десятки кавалерів. Вона буває природньою, головне вам її помітити і розкрити.

Шукайте в собі родзинку! От просто зараз!", - посоветовала ведущая.

Напомним, что Лилия Ребрик показала свою дикую дружную семейку. Ведущая не просто поделилась рецептом, а еще и показала, как они вместе с дочками готовят. Девочки активно помогают маме месить тесто: Диана и Полина не стоят на месте ни секунды, как и их вечно занятая мама. Итог - румяное печенье и счастливые лица дикой семейки. Кстати, на последнем кадре, когда печенье готово, уже появился и отец семейства Андрей Дикий.