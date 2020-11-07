Одна на мільйон: Лілія Ребрик в пікантній позі на високих підборах розкрила секрет сексуальності

Лілія Ребрик днями захопила фанатів натуральною красою на новому знімку. Ведуча показала фото, на якому вона стоїть в одній тонкій майці. Свіжий макіяж в нюдових тонах, довгі вії, волосся, зачесане назад, фоловерів у захваті від краси своєю улюбленої ведучої.

А на цей раз Лілія розповіла про таємниці жіночої сексуальності. Ребрик запостила знімок, на якому вона сидить в пікантній позі, закинув ноги одна на іншу, вона в шикарних туфлях на високих підборах.

Лілія Ребрик знає толк в сексуальності (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Що таке жіноча сексуальність? Звідки вона береться? Людина одразу народжується сексуальну або це приходити з роками і досвідом? І якщо вже стала сексуальну, то це на все життя? Чі її потрібно постійно чимось живити? І хто це має робити - сама жінка чи для цього обов'язково поруч має бути чоловік?

Сексуальність - це зовсім не про вульгарність і розбещеність, це не демонстрування своїх форм чі закусування губ Для мене - це передусім внутрішня сила жінки, яку необхідно підживлювати коханням. Поруч зі своїм чоловіком я завжди відчуваю себе Богинею, точніше навчилася відчувати себе такою завжди.

У вашої сексуальності можуть бути інакші витоки. Для цього непотрібно бути заміжньою чи то мати десятки кавалерів. Вона буває природньою, головне вам її помітити і розкрити.

Шукайте в собі родзинку! Від просто зараз!", - порадила ведуча.

"Ви одна з мільйона жінок, яка, як на мою думку, точно висловилася про жіночу сексуальність!", "Неймовірна, від серця, з повагою!", "Краса", - написали фоловери під фото.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала свою дику дружну сімейку. Ведуча не просто поділилася рецептом, а ще й показала, як вони разом з доньками готують. Дівчинки активно допомагають мамі місити тісто: Діана і Поліна не стоять на місці ні секунди, як і їх вічно зайнята мама. Підсумок - рум'яне печиво та щасливі обличчя дикої сімейки. До речі, на останньому кадрі, коли печиво готове, вже з'явився і батько сімейства Андрій Дикий.