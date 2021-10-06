Одно лицо! Изменившегося Дантеса спутали с победителем "Евровидения 2021"

"Хотел написать лонгрид. А потом подумал: "Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде?" – с юмором подписал кадр Владимир.

Фолловеры певца тут же отметили его поразительное сходство с лидером итальянской рок-группы Måneskin Дамино Давидом – победителями песенного конкурса Евровидение 2021, снискавшими огромную мировую популярность после триумфа.

Дантеса спутали с Дамиано Давидом (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Прям Maneskin

Ничего себе ты на Дамиано похож!

Я тоже прям как только увидела такая: о, Дамиано! Потом смотрю на акк, а это Дантес

Дамиано, это ты?

Подумала, что Дамиано в ленте

Ну чем не Дамиано Давид?

Maneskin по-украински

Копия Maneskina, шок

Мне понадобилось полминуты, чтобы понять, чей это пост: Maneskin или Ваш

Сам Владимир предпочел пока держать интригу и не пояснил, почему позировал полуобнаженным с ярким макияжем глаз, так же как и не отреагировал на высказывания о сходстве с горячим итальянским рокером.

Кстати, группа Måneskin 7 марта 2022 года планирует выступить в Киеве. К слову, билеты на концерт рокеров расходятся как горячие пирожки, а на онлайн-агрегаторах в день старта продаж выстроились огромные очереди. За первые два часа раскупили всю партию билетов и ораганизатором пришлось побеспокоится о дополнительных местах. На данный момент – полный солд-аут.