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Одно лицо! Изменившегося Дантеса спутали с победителем "Евровидения 2021"

Автор: Ольвия Агаркова

Владимир Дантес вернулся в украинский шоу-бизнес, и теперь каждый его трек уверенно получает статус хита с миллионными просмотрами на YouTube. Помимо развития певческой карьеры, он занимается развитием личных проектов и ведет влоги. Владимир часто делится с подписчиками в соцсетях своими эмоциям мыслями и взглядами, а также постит красочные фото.

Так, на свежем кадре в Instagram Дантес с оголенным торсом и сценическим гримом позирует в проеме распахнутых дверей фуры-кинотранспорта. За его спиной – гримерка на колесах.

"Хотел написать лонгрид. А потом подумал: "Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде?" – с юмором подписал кадр Владимир.

Фолловеры певца тут же отметили его поразительное сходство с лидером итальянской рок-группы Måneskin Дамино Давидом – победителями песенного конкурса Евровидение 2021, снискавшими огромную мировую популярность после триумфа.

Дантеса спутали с Дамиано Давидом (фото: instagram.com/vladimirdantes)

  • Прям Maneskin
  • Ничего себе ты на Дамиано похож!
  • Я тоже прям как только увидела такая: о, Дамиано! Потом смотрю на акк, а это Дантес
  • Дамиано, это ты?
  • Подумала, что Дамиано в ленте
  • Ну чем не Дамиано Давид?
  • Maneskin по-украински
  • Копия Maneskina, шок
  • Мне понадобилось полминуты, чтобы понять, чей это пост: Maneskin или Ваш

Сам Владимир предпочел пока держать интригу и не пояснил, почему позировал полуобнаженным с ярким макияжем глаз, так же как и не отреагировал на высказывания о сходстве с горячим итальянским рокером.

Кстати, группа Måneskin 7 марта 2022 года планирует выступить в Киеве. К слову, билеты на концерт рокеров расходятся как горячие пирожки, а на онлайн-агрегаторах в день старта продаж выстроились огромные очереди. За первые два часа раскупили всю партию билетов и ораганизатором пришлось побеспокоится о дополнительных местах. На данный момент – полный солд-аут.

Напомним, что ранее жена Дантеса Надя Дорофеева похвасталась формами в купальнике.

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ДантесНадя Дорофеева