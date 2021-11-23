В одном экземпляре: Горбунов растрогал эксклюзивом с самими родными и показал лицо младшего сына

Юрий держит на руках подросшего 4-летнего Ваню, а Катя – маленького Даниила, бережно обняв малыша. В кадр попало личико грудничка.

Юрий Горбунов показал эксклюзивное любимое фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Катя любить чорно-білі фото! І деякі в нас в одному екземплярі! Але це фото наше улюблене! З Днем синів! Ростіть наші хлопці здоровими і щасливими! Ми з мамою дуже вас любимо і завжди з вами!" – обратился шоумен к любимым мальчикам.

Поклонники пары Горбунова и Осадчей пришли в восторг от счастливй звездной семьи.

Красивая семья!

Вы супер классные

Ви прекрасні, а синочки копія татова, тому і тато такий щасливий, хай ростуть здорові

Завжди милуюсь вашими світлинами ! Щаслива родина

Какое милое семейство

Боже, какие красивые живые фотки. Просто удовольствие смотреть на вашу семью

Вместе вы такие хорошие

Катя же, в свою очередь, показала, как проводит День сыновей дома и рассказала, чем заняты ее мальчики, пока мама нашла минутку для релакса.

"Парни дали маме поесть и посмотреть кино. Ивасик гуляет, Данила – спит", - рассказала Катя под фото за столом у ноутбука.

Катя Осадчая показала, чем занята, пока ее сыновья при деле (фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая сделала подборку фото из семейного архива, на которых запечатлена с любимыми мальчиками, ведь она многодетная мама , а ее старший сын Илья сейчас получет высшее оразование в США.

"З Днем синів! В нашій родині потрійне свято. Останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюсь, що в мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллєю, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас, мої хлопці, ви моя гордість!" – призналаь теледива.