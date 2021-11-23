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В одном экземпляре: Горбунов растрогал эксклюзивом с самими родными и показал лицо младшего сына

Автор: Ольвия Агаркова

Юрий Горбунов – внимательный муж и заботливый отец сразу двух мальчиков. В понедельник, 22 ноября, в мире праздновали День сына, по такому поводу ведущий решил показать трогательное семейное фото с любимой женой Катей Осадчей и общими сыновьями – Иваном и Даниилом. Заботливый звездный папа отмечает, что несказанно рад познать отцовство и с удовольствием отдается этой роли. Более того, не прекращает мечтать о дочке!

А пока он порадовал поклонников публикацией в Instagram черно-белого атмосферного кадра с самыми любимыми и родными.

Юрий держит на руках подросшего 4-летнего Ваню, а Катя – маленького Даниила, бережно обняв малыша. В кадр попало личико грудничка.

Юрий Горбунов показал эксклюзивное любимое фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Катя любить чорно-білі фото! І деякі в нас в одному екземплярі! Але це фото наше улюблене! З Днем синів! Ростіть наші хлопці здоровими і щасливими! Ми з мамою дуже вас любимо і завжди з вами!" – обратился шоумен к любимым мальчикам.

Поклонники пары Горбунова и Осадчей пришли в восторг от счастливй звездной семьи.

  • Красивая семья!
  • Вы супер классные
  • Ви прекрасні, а синочки копія татова, тому і тато такий щасливий, хай ростуть здорові
  • Завжди милуюсь вашими світлинами ! Щаслива родина
  • Какое милое семейство
  • Боже, какие красивые живые фотки. Просто удовольствие смотреть на вашу семью
  • Вместе вы такие хорошие

Катя же, в свою очередь, показала, как проводит День сыновей дома и рассказала, чем заняты ее мальчики, пока мама нашла минутку для релакса.

"Парни дали маме поесть и посмотреть кино. Ивасик гуляет, Данила – спит", - рассказала Катя под фото за столом у ноутбука.

Катя Осадчая показала, чем занята, пока ее сыновья при деле (фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая сделала подборку фото из семейного архива, на которых запечатлена с любимыми мальчиками, ведь она многодетная мама , а ее старший сын Илья сейчас получет высшее оразование в США.

"З Днем синів! В нашій родині потрійне свято. Останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюсь, що в мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллєю, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас, мої хлопці, ви моя гордість!" – призналаь теледива.

Напомним, что ранее Катя Осадчая вышла в свет в оригинальном небесно-голубом платье.

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Юрий ГорбуновКатя Осадчая