В одному екземплярі: Горбунов зворушив ексклюзивом з найріднішими і показав обличчя молодшого сина

Юрій тримає на руках підрослого 4-річного Ваню, а Катя - маленького Данила, дбайливо обійнявши малюка. У кадр потрапило личко немовляти.

Юрій Горбунов показав ексклюзивне улюблене фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Катя любити чорно-білі фото! І деякі в нас в одному екземплярі! Але це фото наше улюблене! З Днем синів! Ростіть наші хлопці здоровими і щасливими! Ми з мамою дуже вас любимо і завжди з вами!"- звернувся шоумен до улюблених хлопчиків.

Шанувальники пари Горбунова і Осадчої прийшли в захват від щасливої зіркової сім'ї.

Красива сім'я!

Ви супер класні

Ви прекрасні, а синочки копія татова, тому і тато такий щасливий, хай ростуть здорові

Завжди милуюсь вашими світлинами ! Щаслива родина

Яке миле сімейство

Боже, які красиві живі фотки. Просто задоволення дивитися на Вашу сім'ю

Разом ви такі хороші

Катя ж, у свою чергу, показала, як проводить День синів вдома і розповіла, чим зайняті її хлопчики, поки мама знайшла хвилинку для релаксу.

"Хлопці дали мамі поїсти і подивитися кіно. Івасик гуляє, Данило - спить", - розповіла Катя під фото за столом біля ноутбука.

Катя Осадча показала, чим зайнята, поки її сини при справі (фото: instagram.com/kosadcha)

Також ведуча зробила добірку фото з сімейного архіву, на яких зображена з улюбленими хлопчиками, адже вона багатодітна мама, а її старший син Ілля зараз отримає вищу освіту в США.

"З Днем синів! У нашій родині потрійне свято. Останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюсь, що в мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллєю, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас, мої хлопці, ви моя гордість!"- визнала теледіва.