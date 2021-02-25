Огонь: Леся Никитюк в соблазнительном латексном костюме демонстрирует идеальную фигуру

Синий латексный топ с откровенным декольте, брюки, выглядывающее нижнее белье, загорелая кожа, идеальная фигура и длинные волосы - Никитюк выгляди просто шикарно на фото, которое она запостила в своем микроблоге.

"В мене дуже скромне питання і я пішла... В якій програмі я була в цьому образі?", - спросила ведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Оказалось, поклонникам Леси совсем нетрудно вспомнить, откуда этот наряд, многие из них тут же написали ответ: