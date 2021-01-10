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Огонь: Надя Дорофеева с красными губами и в полупрозрачном комбинезоне завела фанатов страстным фото

Новина українською → Воскресенье 10 января 2021 12:47
Огонь: Надя Дорофеева с красными губами и в полупрозрачном комбинезоне завела фанатов страстным фото Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Украинская певица Надя Дорофеева в 2020-м году завершила карьеру в группе "Время и Стекло" и начала сольную карьеру. Также певица решила, что готова делиться своим опытом с новым поколением музыкантов: Дорофеева стала наставником проекта "Голоса страны", 1+1.

Сейчас Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом проводят время на Бали: поклонники дождались любимой рубрики от певицы - nude mood, как она сама выразилась. В купальнике, шортах, в разнообразных вызывающих позах на байке, мопеде, пляже, глазам фанатов есть где разгуляться.

Так вышло и на этот раз: певица решила порадовать своих фанатов, сообщив им, что ее новое видео на песню gorit набрало 15 миллионов просмотров.

В честь такого повода-праздника Дорофеева запостила снимок - кадр из клипа: она стоит в пикантной позе в полупрозрачном комбинезоне, ярко-красные губы и открытый рот - видимо, Дорофеева решила завести своих поклонников не на шутку.

Огонь: Надя Дорофеева с красными губами и в полупрозрачном комбинезоне завела фанатов страстным фотоНадя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Фанаты поздравили свою любимую певицу с ее новым рекордом и засыпали ее комплиментами.

Кому такого фото покажется мало, можно продолжить видео, которым Дорофеева взорвала своих поклонников: певица танцует в соблазнительном наряде с горящими ногтями. Просьба не повторять в домашних условиях.

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