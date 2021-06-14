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Огонь! Сальма Хайек в соблазнительном платье восхитила фигурой

Автор: Lite

Сальма Хайек опубликовала в своем блоге новый снимок, сделанный в прошлом. С его помощью звезда напомнила фанатам о самой актуальной вещи в летнем гардеробе на все времена - белом легком платье. А также вдохновила своей редкой красотой.

Фото стало одним из самых популярных в блоге знойной актрисы, вызвав настоящий ажиотаж.

Сальма позирует в белом платье до колен, лежа на каменных ступеньках. Она трогает распущенные волосы руками и задумчиво смотрит в сторону. Загорелое соблазнительное тело звезды экранов просто покорило ее поклонников.

"По-прежнему входит в десятку самых красивых актрис Голливуда", "Прекрасная женщина", "Огонь!", "Ты совершенно потрясающая", "Идеальна с ног до головы", "Вау", "Столько тепла на холодном камне", "Ох, идеальные ноги", "Ты выглядишь такой хорошенькой", "Горячо", "Эти ноги", - любуются подписчики.

Сальма Хайек на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, ранее Сальма показала фото, сделанные для глянцевого издания InStyle. Звезда предстала в стильном вечернем образе, который стоит взять на заметку тоже.

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