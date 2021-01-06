Огромная радость: Илона Гвоздева вспомнила Рождество и колядки в детстве

Известная украинская хореограф Илона Гвоздева рассказала, как праздновала Рождество и как колядовала в детстве. Она призналась, что очень любит новогодне-рождественские праздники, ведь для занятой звезды это отличный повод подольше побыть дома с двумя маленькими детками и любимым мужем.

Победительница "Танцы со звездами 2018" отметила, что для нее Рождество в какой-то степени даже более важный праздник, чем Новый год. Ведь в нем больше духовности и вместе собирается вся семья.

Каждый год знаменитость проводит Святвечер и Рождество в кругу семьи. А когда-то в детстве Гвоздева еще любила и колядовать.

"Когда я была ребенком, мы колядовали. Это была неотъемлемая часть всей этой праздничной суеты. Ми ходили по домам, по соседям. Одежда у нас была совершенно обычная, мы не наряжались, но рассказывали колядки. Нам дарили и деньги, и конфеты, и печеньки", - поделилась воспоминаниями Илона Гвоздева.

Также танцовщица рассказала, что, как и все дети, они были безумно счастливы, что у них будет много сладостей на праздники.

"Дело в том, что во времена моего детства не было такого изобилия конфет. Поэтому это была огромная радость - принести домой пакет конфет и полтора месяца его есть", - добавила Гвоздева.

Илона Гвоздева с мамой (фото: пресс-служба танцовщицы)

Ранее Илона Гвоздева рассказала, как провела свой первый Новый год в роли уже дважды мамы.

Также мы писали о том, что Илона Гвоздева поделилась своими любимыми новогодне-рождественскими фильмами всех времен.