Оказалась в психбольнице: Мишина впервые честно рассказала о пережитом ужасе

Ксения вспомнила, как сидя за партой в аудитории экономического ВУЗа, не понимала, что она там делает. Ей была не интересна ни учеба, ни студенческая жизнь, наступила полнейшая апатия. По словам актрисы, она начала смотреть на мир, будто из аквариума.



⠀Ксения рассказала ледянящую историю из жизни (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Мир стал абсолютно пресным, что по идее, странно для молодой, 18-ти летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку зажевало в моей голове: видимо, мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом. Бессознательно прокручивая ее в голове, я медленно погружалась на дно своего аквариума", - поделилась переживаниями Мишина.

Она вспомнила день, "который провел черту и выключил свет в ее аквариуме". Ксения купила в университетской столовой кофе, выпила его и через час почувствовала себя нехорошо.

"Я пришла домой и до вечера мучилась, не понимая, что со мной и почему так страшно. Вечером мама отвела меня в поликлинику, и там обнаружили высокое давление. Ничего страшного сказали, но психика быстро и точно запомнила то состояние. С того дня начался мой персональный ад", - рассказала она.

⠀Ксения вспомнила, как ежедневно переживала панические атаки (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Панические атаки случалась у девушки каждый день. Это сломило ее, и она слегла. Будущая звезда не могла встать на ноги и сделать даже шаг.

"Именно тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего! Ко мне ежедневно приезжали скорые и понижали давление, успокаивая мою разгулявшуюся психику, которая никак не хотела работать на меня", - описала свое состояние Ксения.

В голове воцарилась пустота. Она не могла отыскать ответы на вопросы, которые задавала сама себе.

"Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге, я оказалась в психбольнице, где врач сказала, что я не их пациент и направила к психотерапевту", - закончила свой рассказ Ксения, пообещав продолжение истории из жизни.