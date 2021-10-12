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"Океану Ельзи" - 27: самые стильные клипы Вакарчука и Ко

Автор: Ольга Турчаникова

Сегодня, 12 октября, культовая украинская группа "Океан Ельзи" отмечает 27-летие. За эти годы команда выпустила рекордное количество хитов и стильных клипов.

Предлагаем вспомнить самые знаковые видео за всю историю коллектива.

Украинская группа "Океан Ельзи", которая уже обрела статус культовой, была создана в 90-х во Львове. Как это часто бывает у рокеров, парни не были профессиональными музыкантами. Андрей Голяк, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин собрали команду, которую назвали "Клан тишины" и выступали на квартирниках и местных фестивалях. Примечательно, что лидер коллектива - сейчас уже заслуженный артист Украины Святослав Вакарчук - присоединился к ним самым последним, когда группу покинул Андрей Голяк.

На тот момент у Вакарчука уже были свои тексты и музыка, которые отлично вписались в репертуар группы. Более того - именно с их помощью "Океан Эльзы" вознеслись на самые высокие строчки хит-парадов. Предлагаем вспомнить самые лучшие песни группы, за которые из полюбили миллионы украинцев.

"Там, де нас нема", 1998

"Відпусти", 2000

"Сосни", 2000

"911", 2001

"Квітка", 2001

"Друг", 2001

"Холодно", 2003

"Зелені очі", 2007

"Я так хочу...", 2009

"Без тебе", 2018

Напомним, недавно Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

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Святослав ВакарчукОкеан ЕльзиШоу-бизнес