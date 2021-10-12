"Океану Ельзи" - 27: найстильніші кліпів Вакарчука і Ко

Сьогодні, 12 жовтня, культовий український гурт "Океан Ельзи" відзначає 27-річчя. За ці роки команда випустила рекордну кількість хітів і стильних кліпів.
Пропонуємо згадати найбільш знакові відео за всю історію колективу.
Український гурт "Океан Ельзи", який вже набув статусу культового, був створений у 90-х у Львові. Як це часто буває у рокерів, хлопці не були професійними музикантами. Андрій Голяк, Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін зібрали команду, яку назвали "Клан тиші" і виступали на квартирниках та місцевих фестивалях. Примітно, що лідер колективу - зараз вже заслужений артист України Святослав Вакарчук - приєднався до них найостаннішим, коли групу покинув Андрій Голяк.
На той момент у Вакарчука вже були свої тексти і музика, які відмінно вписалися в репертуар групи. Більш того - саме з їх допомогою "Океан Ельзи" піднеслися на найвищі рядки хіт-парадів. Пропонуємо згадати найголовніші пісні гурту, за які з полюбили мільйони українців.
"Там, де нас нема", 1998
"Відпусти", 2000
"Сосни", 2000
"911", 2001
"Квітка", 2001
"Друг", 2001
"Холодно", 2003
"Зелені очі", 2007
"Я так хочу...", 2009
"Без тебе", 2018
Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук вперше став батьком.