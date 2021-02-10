Олег Винник рассказал про свое хобби: когда начинаешь ее натирать - аромат потрясающий

Олег Винник на обложке журнала "Теленеделя"

"Еще в студенчестве, в начале 90-х, заинтересовался изготовлением женской бижутерии. Вручную выпиливал лобзиком деревянные крестики, потом попробовал их продавать", - рассказал Винник.

На вырученные деньги будущий поп-идол купил небольшой деревообрабатывающий станок.

"Для меня дерево в руках сродни драгоценным камням. Выбрать сорт, найти правильный ствол нужного цвета, высушить - это как терапия. Очень люблю запах яблони. Когда начинаешь ее натирать - аромат потрясающий!" - признался Олег.

А позже, в 2000-х, он из дуба делал мебель для своей квартиры. Правда, с тех пор не возвращался к этому занятию.

"Надеюсь, все еще впереди", - поделился Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)