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Олег Винник рассказал про свое хобби: когда начинаешь ее натирать - аромат потрясающий

Автор: Lite

Покоривший украинцев исполнением всемирно известного хита Олег Винник впервые поведал о давнем хобби, которое является для него чуть ли не лучшей терапией.

Откровенное признание популярный певец сделал в интервью журналу "Теленеделя", обложку нового выпуска которого и украсил артист.

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Олег Винник на обложке журнала "Теленеделя"

"Еще в студенчестве, в начале 90-х, заинтересовался изготовлением женской бижутерии. Вручную выпиливал лобзиком деревянные крестики, потом попробовал их продавать", - рассказал Винник.

На вырученные деньги будущий поп-идол купил небольшой деревообрабатывающий станок.

"Для меня дерево в руках сродни драгоценным камням. Выбрать сорт, найти правильный ствол нужного цвета, высушить - это как терапия. Очень люблю запах яблони. Когда начинаешь ее натирать - аромат потрясающий!" - признался Олег.

А позже, в 2000-х, он из дуба делал мебель для своей квартиры. Правда, с тех пор не возвращался к этому занятию.

"Надеюсь, все еще впереди", - поделился Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Ранее Винник поделился закулисными секретами шоу "Маска".

Также мы писали, что на этом гипершоу любимцу сотен тысяч украинских женщин стало плохо и понадобилась помощь врачей.

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